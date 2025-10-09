Подмосковье подписало программу развития газоснабжения до 2030 года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Вице-губернатор Московской области Владимир Мурашов подписал новую программу развития газоснабжения региона на 2026–2030 годы. Заключение соглашения прошло с «Газпромом» в рамках XIV Петербургского международного газового форума.

«Более 200 сел и деревень Подмосковья получат газ в ближайшие годы. Специалисты планируют построить 1,5 тысячи километров газовых труб — они пройдут как между поселками, так и по улицам самих населенных пунктов», — подчеркнул Мурашов.

Договоренность включает в себя модернизацию инфраструктуры, строительство новых объектов, внедрение современных технологий и повышение квалификации персонала.

В министерстве по содержанию территорий Подмосковья напомнили, что деловая программа ПМГФ-2025 включает более 110 мероприятий: отраслевых конференций, семинаров по внедрению инноваций и презентаций новейших разработок.

Задачи делегации Подмосковья на форуме заключаются в представлении региональных проектов, изучении передовых технологий и налаживании партнерских связей.

После форума регион вернется к разработке стратегий для развития газовой отрасли и повышения эффективности сектора.