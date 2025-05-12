Подмосковье поделится с Гуанчжоу опытом развития промышленных парков

В китайских районах Хуанпу и Наньша активно развивают высокие технологии, искусственный интеллект и биофармацевтика. Делегация компании ХСА, занимающейся строительством промышленной недвижимости в Московской области, посетила Гуанчжоу, чтобы изучить передовые практики организации технопарков.

Город давно зарекомендовал себя как ключевой промышленный узел Китая, где сосредоточены современные производственные кластеры. Местные индустриальные зоны и небольшие промышленные парки обеспечивают значительную долю промышленного выпуска города.

«Развитие сотрудничества с Китаем – одно из важнейших стратегических направлений работы ХСА, в том числе в рамках партнерской программы по локализации промышленного производства для компаний стран БРИКС. Наше взаимодействие позволит предложить различные инфраструктурные решения для промышленных предприятий, в том числе различные цифровые сервисы», — пояснил партнер компании, заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

В ближайшее время ХСА и китайские партнеры намерены создать совместную программу сотрудничества, направленную на обмен опытом между промышленными площадками двух стран. Этот шаг позволит внедрить в Подмосковье лучшие международные практики.