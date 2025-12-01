Подмосковье поделилось с Татарстаном опытом трансформации учреждений культуры

Подмосковье 28 ноября приняло делегацию из Республики Татарстан. В группу вошли более 120 представителей культурной сферы, среди которых были руководители ведомств, домов культуры, библиотек и сотрудники учреждения «Таткультресурсцентр».

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что коллеги из Татарстана прибыли, чтобы увидеть, как регион реализует программы обновления и модернизации учреждений.

Гости посетили сразу несколько ключевых площадок: центр культуры и досуга «Марфино» в Мытищах, дворец культуры «Созвездие» в Дмитровском округе, культурно-досуговый центр «Дубровицы» в Подольске, а также Московскую губернскую универсальную библиотеку в Королеве.

Специалисты обменялись опытом и обсудили актуальные направления развития отрасли.

Одной из центральных тем стал проект «Умный ДК» — концепция трансформации домов культуры с акцентом на цифровизацию процессов, внедрение искусственного интеллекта, рейтинговые механизмы и единый брендбук.

В «Марфино» гостям подробно рассказали об опыте дворца культуры «Яуза» и центра культуры «Подмосковья» в сфере SMM-продвижения, использования дизайн-кода и развития бренда.

В доме культуры «Созвездие» первый заместитель министра культуры и туризма Подмосковья Олег Дядьков представил проекты цифровой трансформации, которые уже внедряют в регионе. Речь шла об автоматизации процессов, использовании нейросетей и новых подходах к организации работы учреждений.

Глава Московской губернской универсальной библиотекм Елена Замышляйченко продемонстрировала работу сервиса «Библиотеки Подмосковья», рассказала о «перезагрузке» муниципальных учреждений и новых возможностях для читателей.

Завершился визит экскурсионной программой в культурно-просветительском центре «Дубровицы». Руководитель Евгений Петраков подробно рассказал о методах повышения эффективности работы учреждения.

Финальным аккордом встречи стал концерт органной музыки, подготовленный специально для делегации.