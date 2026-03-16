Подмосковье поделилось с Индией опытом производства вагонов метро

Предприятие «Трансмашхолдинг» активно развивает международное профессиональное взаимодействие, расширяя горизонты сотрудничества с зарубежными коллегами. Производственную площадку завода «Метровагонмаш», входящую в его структуру, посетила делегация из Индии.

Возглавили визит представители руководства метрополитена города Колката. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья сообщили, что для гостей организовали обширную экскурсионную программу.

Индийские специалисты получили возможность изучить передовые российские наработки в области проектирования подвижного состава. Особое внимание уделили вопросам цифровизации и автоматизации технологических циклов, а также действующей на предприятии системе контроля качества готовой продукции.

Уровень технического оснащения заводских цехов и производственная культура произвели на членов делегации большое впечатление.

Посещение завода стало продолжением плодотворного двустороннего сотрудничества. Ранее группа индийских инженеров проходила стажировку и повышала квалификацию на базе корпоративного университета «Трансмашхолдинга».

Кроме того, в 2023 году консорциум под управлением российской компании добился успеха, выиграв тендер на изготовление и поставку для нужд индийских железных дорог почти двух тысяч вагонов электропоездов, предназначенных для линий дальнего следования.