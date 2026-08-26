Подмосковье поделилось опытом управления строительством в ЖКХ на форуме в Перми

Московская область представила опыт внедрения искусственного интеллекта и работы проектного офиса в жилищно-коммунальном хозяйстве на II Пермском форуме развития «Города будущего». Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин представил доклад о современных методах управления строительством в коммунальной сфере.

В текущем портфеле проектов Подмосковья находится 1 653 объекта с общим бюджетом 610 миллиардов рублей. Для управления коммунальной инфраструктурой в феврале при министерстве создали проектный офис, который обеспечивает полный цикл реализации проектов — от этапа планирования и инженерных изысканий до ввода в эксплуатацию.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за минувшие лет на территории региона в рамках государственной программы реализовали свыше 250 мероприятий в сферах водоснабжения и водоотведения.

Благодаря контролю проектного офиса стоимость строительных проектов уже снизилась на 17%, а сроки оценки проектно-сметной документации сократились вдвое.

На базе проектного офиса применяют передовые решения: систему ИИ-анализа для формирования рекомендаций по объектам и сверки данных с фактической документацией, автоматическое распознавание чертежей и проектно-сметной документации, а также используют в пилотном режиме цифрового помощника руководителя проекта.

Всего форум развития «Города будущего» объединил свыше трех тысяч представителей из 65 субъектов России. Деловая программа мероприятия включила 30 тематических сессий и выступления 200 экспертов, а в выставочной зоне разработки представили 76 компаний.