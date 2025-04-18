Подмосковье поделилось опытом цифровизации сокрой помощи с коллегами из Белоруссии

Подмосковные специалисты приняли участие в международном медицинском форуме в Минске. Главврач региональной станции скорой помощи Константин Маслов поделился с коллегами успешным опытом цифровизации.

Конференция Е-Неаlth состоялась в Минске 16 апреля в рамках международного форума «Здравоохранение Беларуси-2025».

Сейчас в республике создают централизованную информационную систему здравоохранения. Опытом цифровизации с коллегами поделились подмосковные специалисты. С докладом выступил главврач региональной скорой

«Успешный опыт цифровой трансформации службы скорой медицинской помощи в Московской области заинтересовал наших белорусских коллег. В Республике Беларусь при создании информационной системы здравоохранения, в целом, и скорой медицинской помощи, в частности, наши достижения и наработки, уверен, будут востребованы», — сказал он.

Константин Маслов добавил, что в белорусских коллег также есть, чему поучиться, поэтому площадка форума стала местом обмена опытом и эффективными практиками.

Подмосковье активно сотрудничает с Белоруссией по ряду направлений. Так, в 2000-м году было подписано первое соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической отрасли.

Сейчас регион сотрудничает с республикой в рамках дорожной карты, определяющей пути развития до 2028 года.