На расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, которое прошло в Доме правительства, обсудили вопросы технологического лидерства в современных условиях. Представители Подмосковья приняли участие в мероприятии.

На заседании присутствовали первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и другие представители власти, глава Ростеха Сергей Чемезов и другие представители власти и бизнеса.

Особое внимание уделили подготовке кадров для машиностроительной отрасли. Куратор Московского областного регионального отделения "СоюзМаш", генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов подчеркнул необходимость развития системы профессионального образования, опираясь на советский опыт.

Московская область демонстрирует значительные успехи в этом направлении. Региональное отделение Союза машиностроителей России активно сотрудничает с Министерством образования Подмосковья, реализуя программы подготовки специалистов для промышленности.

Ключевыми партнерами выступают ведущие учебные заведения области, такие как Техникум имени С. П. Королева в Королеве и Подмосковный колледж «Энергия» в Реутове.

Важным шагом стало участие подмосковных колледжей в федеральном проекте «Профессионалитет», в рамках которого создали производственно-образовательный кластер «Машиностроение». Это позволяет студентам получать практические навыки непосредственно на предприятиях, что значительно повышает качество подготовки будущих специалистов.