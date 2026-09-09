Подмосковье поделилось опытом обращения со стройотходами на профильном форуме

В Подмосковье на форуме WasteTech обсудили вопросы обращения с промышленными и строительными отходами. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов 9 сентября представил участникам опыт региона по контролю за строительным мусором и развитию экономики замкнутого цикла.

По словам министра, в Московской агломерации ежегодно образуется более 40 миллионов кубометров отходов сноса, строительства и грунтов. Подмосковье одним из первых в России выстроило систему контроля их движения от места образования до перерабатывающего предприятия.

Сегодня переработкой строительных отходов в регионе занимаются 93 объекта, соответствующие установленным техническим и экологическим требованиям. На предприятиях из мусора извлекают вторичные материалы, которые затем используют для производства щебня, грунтобетона, тротуарной плитки и другой продукции.

Большую часть строительных отходов удалось вывести из нелегального оборота, однако проблема незаконных перевозок сохраняется. Для контроля за транспортировкой в регионе работает система фото- и видеофиксации с элементами искусственного интеллекта. Она отслеживает большегрузы, анализирует содержимое кузовов и проверяет наличие электронного талона на перевозку.

За последние пять лет по выявленным нарушениям вынесли постановления о штрафах на общую сумму более миллиарда рублей. По словам министра, это помогло значительно сократить число незаконных перевозок строительных отходов.

Участники форума обсудили представленный опыт Подмосковья и практику региона по контролю за обращением строительного мусора.