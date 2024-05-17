Подмосковье поделилось опытом на всероссийском медицинском форуме | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 15:07 Подмосковье поделилось опытом на всероссийском медицинском форуме Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковье приняло участие во всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России». Свои достижения представили шесть медорганизаций, среди которых МОНИКИ, НИКИ детства, областной перинатальный центр, а также Егорьевская, Солнечногорская больницы и Домодедовская стоматологическая поликлиника.

Как рассказал глава Минздрава региона Алексей Сапанюк, медучреждения представили лучшие практики в сферах детского здоровья, родовспоможения и других областях.

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«Наши медорганизации представили свои лучшие практики в сферах здоровья детского населения, родовспоможения, популяризации здорового образа жизни и многих других. Достижения в здравоохранении наших медучреждений были отмечены наградами организаторов форума», — сказал он.

Форум стартовал 15 мая в Гостином дворе в Москве. Его приурочили к Году семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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