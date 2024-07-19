Подмосковье победило на чемпионате по велоспорту среди лиц с поражением ОДА
Подмосковье выиграло на Кубке России по велоспорту-шоссе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Представители региона завоевали четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.
Как рассказали в подмосковном Минспорте, Сергей Семочкин одержал победу в групповой и индивидуальной гонке на время. Два золота также получил Иван Ермаков.
Серебряную и бронзовую медали в составе сборной региона выиграл Андрей Евсиков.
Соревнования прошли с 12 по 15 июля в Тамбове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции стадиона «Авангард» в Коломне. Его откроют после ремонта к осени.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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