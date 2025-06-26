Подмосковье передаст полномочия по доплатам к пенсиям социальному фонду России

Московская область с 1 января 2026 году передаст полномочия по начислению региональных социальных доплат для неработающих пенсионеров Социальному фонду России. После передачи полномочий выплаты будут производиться по федеральным правилам.

«В нашем регионе ежемесячно региональную социальную доплату получают более 268 тысяч пенсионеров. Передача полномочий позволит упростить процесс назначения данной меры поддержки», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Сейчас эта доплата повышает доход неработающих пенсионеров до уровня прожиточного минимума, который в 2025 году составляет 16 600 рублей.

Назначается она автоматически, без заявлений, на основе данных Социального фонда о размере пенсии.

Некоторые региональные меры поддержки останутся в ведении областного Министерства социального развития. В том числе речь идет о выплате одиноким пенсионерам старше 65 лет тысячи рублей ежемесячно.

Доплата до 20 тысяч рублей назначается и неработающим жителям старшего возраста, которые живут в регионе более 10 лет. Одиноким людям сумму перечисляют автоматически, а тем, кто живет с другими пенсионерами, необходимо подать заявление.