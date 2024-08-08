Подмосковье передало в зону СВО роботизированные платформы для эвакуации раненых

Подмосковье передало шесть роботизированных гусеничных платформ в зону СВО. Их получили бойцы 242-го полка. Оборудование будут использовать для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.

Технику передали бойцам в рамках подмосковной акции «Доброе дело». По ней в зону СВО регулярно отправляют фуры с гуманитарным грузом. В последнем рейсе туда передали роботизированные платформы, которыми можно управлять дистанционно при помощи специальных FPV-очков и пульта. Такая технология позволяет сократить потери личного состава, ее уже активно используют в зоне боевых действий.

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