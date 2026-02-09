Подмосковье отметит День зимующих птиц

Сегодня, 15 января, жители Подмосковья вместе со всей Россией отмечают День зимующих птиц. Праздник появился в 2003 году и был приурочен ко дню рождения писателя-натуралиста Евгения Носова. Его творчество вдохновило многих на осознанное и доброе отношение к природе.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил: «В Подмосковье давно сложилась добрая традиция подкармливать зимующих пернатых, наблюдать за ними, пополнять копилку знаний».

В регионе активно работают орнитологи, бердвотчеры и просто любители птиц. Они проводят наблюдения как по собственной инициативе, так и в рамках общероссийских акций, таких как «Российская зима» и «Серая шейка».

Продолжается учет зимующих птиц в рамках проекта «Российская зима 2025-2026». Наблюдатели уже зафиксировали в Подмосковье более 130 видов пернатых.