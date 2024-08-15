Подмосковье обошло все субъекты ЦФО на премии «Экспортер года» по наградам

Фото: Медиасток.рф

Московская область заняла первое место по количеству наград на всероссийской премии «Экспортер года» среди субъектов Центрального федерального округа. Итоги конкурса подвела окружная конкурсная комиссия.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что экспортеры из Подмосковья завоевали 22 призовых места на премии, что значительно превышает результаты других регионов округа.

Московская область также стала лидером по числу занятых первых мест, когда подмосковные экспортеры оказались лучшими в шести номинациях. Зиновьева отметила, что значительный вклад в эти достижения внес Фонд внешнеэкономической деятельности Подмосковья, который активно поддерживает местных экспортеров в развитии их международной активности.

Премия «Экспортер года» награждает организации и индивидуальных предпринимателей, продемонстрировавших наибольшие успехи в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.

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