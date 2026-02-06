Подмосковье обменялось опытом с Белоруссией в области сохранения лесов

Встречу с белорусскими коллегами провели в Мособлкомлесе. В ходе встречи специалисты обменялись опытом в области цифровизации, внедрения современных технологий листанционного зондирования земли и совершенствования системы лесоустройства.

Делегация посетила Подмосковье в рамках сотруничества между Федеральным агентством лесного хозяйства и Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. Ее возглавил генеральный директор унитарного предприятия «Белгослес» Виталий Бондаревич.

Председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин рассказал о результатах работы ведомства в 2025 году и основных направлениях на предстоящий период. Он представил технологии, которые активно применяют в регионе.

Так, проект «Цифровой сторож» предусматривает применение видеоконтроля для раннего обнаружения и реагирования на лесные пожары. Это помогло высвободить трудозатраты и перенаправить специалистов на другие работы.

Белорусская делегация посетила «Мособллес», где ознакомилась с работой специалистов диспетчерской службы. Они узнали о работе программ, которые сокращают процессы подготовки и согласования документов для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

«Подводя итог собравшиеся выразили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества, обмене лучшими практиками и совместной реализации проектов в области устойчивого управления лесами. Таким образом, усилия по контролю соблюдения лесного законодательства и борьбе с его нарушениями продолжают приносить результаты, способствуя охране и сохранению природных ресурсов союзного государства», — резюмировали в Комлесхозе.