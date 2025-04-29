Подмосковье нарастило выпуск колбасных изделий на 8% за год

Московская область продолжает укреплять свои позиции как один из лидеров мясоперерабатывающей промышленности России. За первые месяцы года подмосковные предприятия увеличили выпуск колбасной продукции на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув объема 65,6 тысячи тонн.

Производители региона обеспечивают 22% всего объема колбасных изделий, выпускаемых в Центральном федеральном округе, и около 11% общероссийского производства.

Потребителям доступен широкий ассортимент продукции: от классических вареных колбас до изысканных сырокопченых сортов. Особой популярностью пользуются традиционные варено-копченые и полукопченые разновидности. Гурманы могут оценить оригинальные сыровяленые колбасы, а также специализированные — ливерные и кровяные.

Ведущими предприятиями Московской области стали «Мясокомбинат Клинский», «Черкизово-Кашира» и «СолеРамичи». Их продукция не только удовлетворяет спрос на внутреннем рынке, но и успешно экспортируется в страны ближнего зарубежья.

В 2024 году 52% экспортных поставок пришлись на Казахстан, значительные объемы были направлены в Азербайджан и Беларусь, а также в Армению и Киргизию.