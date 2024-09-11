Подмосковье нарастило выпуск кисломолочной продукции на 11% за год

Свыше 269 тысяч тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года. Это на 11,4% больше показателей прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятиях и фермах региона производят простоквашу, ряженку, варенец, йогурты и другие кисломолочные продукты. Ведущими производителями таких товаров стали «Эйч Энд Эн» из Красногорска, «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» из Дмитрова и другие.

Так, «МилкЭкспресс» из Коломны выпускает ацидофилин с разными вкусами, а также сметану, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева».

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