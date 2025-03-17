Подмосковье нарастило выпуск инновационной продукции в два раза

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные об объемах отгрузки инновационной продукции в России за 2023 год. За год предприятия отгрузили таких товаров, работ и услуг более чем на 8,3 триллиона рублей. Московская область вошла в тройку лидеров по этому показателю.

«В 2023 году предприятия Подмосковья отгрузили инновационной продукции на сумму 657 миллиардов рублей. Таким образом, в общем объеме выпускаемой в регионе продукции инновационные товары занимают почти 12%. При этом за пять лет — с 2019 по 2023 год объем отгрузки инновационных товаров в Подмосковье вырос почти в 2,2 раза», — уточнила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве подчеркнули, что рост производства связан с развитием импортозамещающих предприятий. Инвесторы делают ставку на собственные разработки и инновации, обеспечивая рынок новыми продуктами и услугами. Московская область продолжает поддерживать данное направление. Ожидается, что это поможет еще больше увеличить выпуск инновационной продукции.