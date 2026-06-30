Подмосковье нарастило выпуск безалкогольного пива на 6% за год
На форуме «Неделя российского ритейла — 2026», который прошел в Москве, участники обсудили перспективы развития пивоваренной отрасли. Подмосковье сохраняет лидирующие позиции в стране по производству безалкогольного пива.
В рамках пленарной сессии «Пиво России: наследие и современность» представители бизнеса и органов власти рассмотрели вопросы государственной поддержки производителей, использования отечественного сырья, роста рынка безалкогольной продукции, а также развития промышленного и гастрономического туризма.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 62,7% выпуска пива, а в общероссийском объеме его доля составляет 28,6%.
Мы видим, что рынок безалкогольного пива развивается особенно динамично: растут и спрос со стороны потребителей, и объемы производства. Это говорит о формировании тренда на осознанное потребление и расширении продуктового предложения. Наши предприятия оперативно реагируют на эти изменения, наращивают мощности и выводят на рынок новые продукты.
Виталий Мосин
министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
По итогам прошлого года предприятия Подмосковья выпустили 59,4 миллиона литров напитка, что на 30% превысило показатель предыдущего года.
Положительная динамика сохраняется и в 2026 году: за первые пять месяцев объем производства превысил 25,1 миллиона литров, увеличившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Крупнейшие предприятия отрасли сосредоточены в Мытищах и Клину, где работают «Московская пивоваренная компания», «Глетчер» и «АБ ИнБев Эфес».