Подмосковье нарастило выпуск безалкогольного пива на 6% за год

На форуме «Неделя российского ритейла — 2026», который прошел в Москве, участники обсудили перспективы развития пивоваренной отрасли. Подмосковье сохраняет лидирующие позиции в стране по производству безалкогольного пива.

В рамках пленарной сессии «Пиво России: наследие и современность» представители бизнеса и органов власти рассмотрели вопросы государственной поддержки производителей, использования отечественного сырья, роста рынка безалкогольной продукции, а также развития промышленного и гастрономического туризма.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, регион занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 62,7% выпуска пива, а в общероссийском объеме его доля составляет 28,6%.