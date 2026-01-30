Подмосковье нарастило производство замороженных ягод на 13% за год

Зима с морозами, коротким световым днем и постоянными простудами становится настоящим испытанием для организма. В это время в рацион рекомендуют добавлять замороженные ягоды. В Подмосковье налажено бесперебойное производство этой продукции.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона уточнили, что за январь–ноябрь минувшего года в регионе произвели 9,9 тысячи тонн замороженных фруктов, ягод и орехов. Этот показатель оказался на 13% выше, чем за тот же период 2024 года.

Именно Подмосковье обеспечило 40,5% всего объема продукции в Центральном федеральном округе, а также 18,4% — в целом по стране.

Столь высоких результатов регион добился благодаря активной работе местных предприятий, среди которых «Агама Роял Гринланд» и «Эколес Запад».

Для холодного времени года лучше всего подходят красная смородина, клюква, брусника и облепиха. Эти ягоды легко переносят заморозку и почти не теряют своих полезных свойств.

Черная смородина, в свою очередь, особенно ценится за рекордное количество витамина С. Малина и ежевика содержат природные салицилаты — вещества, которые помогают снижать воспаление и облегчают симптомы простуды. Облепиха же содержит витамин Е и бета-каротин.

Пользу приносят не только ягоды, но и напитки из листьев кустарников.