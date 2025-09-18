Подмосковье нарастило производство томатных соусов на 9% за год

Соусы из томатов и кетчуп регулярно используют для приготовления ежедневных и праздничных блюд. С начала года в Подмосковье выпустили 21 тысячу банок с продукцией.

Данный показатель на 9,1% превысил показатели аналогичного периода 2024 года.

В Московской области производят свыше 28% всего объема томатных соусов в Центральном федеральном округе, что делает регион лидером рейтинга, а также 5% от общего производства в России (третье место по стране).

Такие результаты стали возможными благодаря вкладу ведущих предприятий отрасли: «Астраханка», «Дарсил», «ПК Мэтр» и «Руконт».

Пищевая промышленность Подмосковья демонстрирует устойчивый рост, в том числе увеличивается производство высококачественных томатных соусов.

Потребители могут выбрать классические кетчупы или отдать предпочтение премиальным добавкам по оригинальным рецептам.

В прошлом году в регионе выпустили 35,3 тысячи условных банок соусов.