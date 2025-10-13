Подмосковье нарастило производство сливок почти на 9% за год

Молочная промышленность Московской области демонстрирует уверенный рост по ключевым позициям. С января региональные производители выпустили в общей сложности свыше девяти тысяч тонн сливок, что на 8,64% превысило результаты аналогичного периода прошлого года.

Доля Подмосковья в общероссийском объеме производства продукции составляет 4,2%, а в Центральном федеральном округе — 12,5%, что обеспечивает региону третью позицию в рейтинге.

Достижение столь значительных результатов стало возможным благодаря эффективной работе ведущих предприятий, среди которых «Братья Чебурашкины», «Коломенское» и «Можайское молоко».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что увеличения выпуска сливок удалось добиться и благодаря поддержке молочной отрасли.

Предприятия региона не только последовательно наращивают объемы производства, но и активно внедряют современные стандарты контроля качества, что усиливает конкурентоспособность подмосковной продукции.