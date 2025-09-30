Подмосковье нарастило производство приправ на 4% за год

Приготовление вкусных и ароматных блюд невозможно без качественных приправ. Подмосковье занимает первое место по производству этой продукции как в Центральном федеральном округе, так и по всей России.

За первые семь месяцев года региональные предприятия выпустили свыше 31 тысячи тонн приправ, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 4,2%.

Московская область производит 79% всего объема продукции в Центральном федеральном округе, а также свыше 47% по стране.

Большой вклад в достижение таких показателей внесли ведущие предприятия: «Русская бакалейная компания», «ПК Мэтр» и «Спайс Эксперт»»

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2024 году объем производства приправ в регионе превысил 52 тысячи тонн.