Подмосковье нарастило производство овощей открытого грунта на 4% за год

В России 31 октября отмечают Тыквенный спас. Аграрии Подмосковья подвели итоги сезона и сообщили, что урожай овощей открытого грунта с января составил 202,7 тысячи тонн, что на 8,2 тысячи тонн больше, чем годом ранее.

Прирост более чем на 4% стал возможен благодаря поддержке, которую сельскохозяйственные предприятия получают от региона, а также вводу в оборот неиспользуемых земель.

За последние два в регионе вернули к работе почти 13 тысяч гектаров залежных территорий. Это позволило значительно повысить урожайность: с 309 центнеров с гектара в 2024 году до 363,1 центнера в 2025 году.

Такие результаты стали показателем эффективного внедрения современных агротехнологий и цифровых решения в сферу овощеводства.

