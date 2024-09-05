Подмосковье нарастило производство оборудования для обработки металла на 80%

По итогам семи месяцев производство оборудования выросло в Подмосковье по сравнению с таким же периодом прошлого года. Положительную динамику отметили в коммуникационной, оптической и другой технике.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, рост отметили в производстве электрического, оптического и другого оборудования. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, выпуск коммуникационной техники увеличился на 19,5%, а оптического, фото- и кинооборудования — почти в четыре раза.

«В натуральном выражении этот показатель превысил отметку в 20 миллиардов рублей. Выпуск электрического оборудования вырос на 18%, составив 83,6 миллиарда рублей в натуральном выражении», – рассказала она.

Кроме того, на 13,3% увеличился выпуск компьютеров и периферийного оборудования, на 13% — электрических ламп. При этом производство станков и техники для обработки металла выросло почти на 80%.

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