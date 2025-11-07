Подмосковье нарастило производство муки на 2,5% за год

Любители выпечки в субботу, 8 ноября, смогут отметить необычный праздник — День булочек. В Подмосковье основательно подготовились к этой дате, выпустив с января по сентябрь почти 210 тонн пшеничной муки.

Этот результат превышает прошлогодние показатели на 2,5%.

Доля региона в общем объеме производства муки в Центральном федеральном округе превысила 10%, а по России — 3,2%.

Эти достижения стали возможными благодаря работе крупнейших предприятий, среди которых «Раменский комбинат хлебопродуктов», «Агроцентрсбыт» и «Подольский мукомольный завод».

Рост производства демонстрирует устойчивое развитие отрасли в регионе, а также высокий спрос на продукцию подмосковных предприятий.