Подмосковье нарастило производство лекарств на 16% за год

За шесть месяцев выпуск лекарств увеличился в Подмосковье на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, сейчас в регионе реализуют 22 проекта в сфере фармацевтики и медицины. Они направлены на обеспечение технологического суверенитета страны.

«На 16,3% увеличилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в период с января по июнь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 16,8% выросло производство фармацевтических субстанций», — сообщила она.

Узнать больше о промышленности Подмосковья можно в Telegram-канале ведомства, а ознакомиться с мерами поддержки предпринимателей — на инвестиционном портале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».