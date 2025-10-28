Подмосковье нарастило производство кондитерских изделий почти на 7% за 3 года

День домашнего печенья отмечают во всем мире 28 октября. Хотя его суть и заключается в создании сладостей своими руками, жителям Подмосковья не составит труда найти готовые лакомства от местных производителей на любой вкус.

Регион прочно удерживает лидерство в стране по выпуску кондитерских изделий. Статистика за девять месяцев 2025 года показывает, что предприятия области произвели свыше 383 тысяч тонн продукции, что составляет 28,6% от общего объема в Центральном федеральном округе и почти 13% — по России.

Ведущими подмосковными производителями остаются кондитерское предприятие «Полет», «КДВ Павловский Посад» и «Коломенское поле».

С 2022 года, объем производства кондитерских изделий в регионе вырос на 6,7%, и по итогам 2024 года превысил отметку в 570 тысяч тонн.

Ассортимент подмосковных фабрик включает в себя печенье, зефир, шоколад, торты и многие другие десерты, созданные как для праздничных событий, так и для простого чаепития.

Стабильный рост является подтверждением эффективного развития пищевой промышленности Подмосковья в целом.