Подмосковье нарастило производство колбас на 9% за год

Подмосковье уверенно сохраняет статус одного из главных продовольственных центров России. В регионе работают более тысячи предприятий агропромышленного комплекса, где трудятся свыше 93 тысяч человек.

По итогам 2025 года регион занял первое место в России по выпуску целого ряда продуктов.

С января в области произвели примерно 165 тысяч тонн сыра. Объемы производства кисломолочной продукции выросли на 4,4% и достигли 481 тысячи тонн, а выпуск хлеба и хлебобулочных изделий увеличился на 4,2%, составив 654 тысячи тонн.

Кроме того, подмосковные предприятия изготовили более 87 тысяч тонн мороженого и 525 тысяч тонн кондитерских изделий. Регион вышел на второе место в стране по производству колбас, нарастив выпуск на 9,4% — почти до 293 тысяч тонн.

Продукцию местных производителей можно найти в крупнейших торговых сетях. Кроме того, ее поставляют в кафе и рестораны.

Московская область также активно наращивает экспорт, особенно акцентируя внимание на переработанные товары с высокой добавленной стоимостью. Предполагается, что к концу года объем экспорта агропромышленной продукции вырастет на 22%.

В уходящем году регион занял третье место в стране по стоимостному объему экспорта и первое место по средней цене за одну тонну.

Подмосковье по-прежнему играет важную роль в обеспечении зарубежных рынков продовольствием. Из Подмосковья за границу стабильно отправляют кисломолочные продукты, сыр и творог, мясо птицы, говядину, свинину и баранину, сладости, а также переработанные фрукты, овощи и орехи.

Поставки из Московской области сегодня охватывают 78 государств.

В 2025 году особенно заметно укрепились торговые связи с Узбекистаном, который входит в пятерку крупнейших покупателей сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки из Подмосковья. По сравнению с прошлым годом объем экспорта в страну вырос более чем наполовину и приблизился к отметке в 54 тысячи тонн.

Значительный рост зафиксирован и в Саудовской Аравии: поставки туда увеличились на 85,7% и достигли почти 30 тысяч тонн.