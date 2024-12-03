Подмосковье нарастило производство говядины

Производство мяса крупного рогатого скота нарастили в Подмосковье. По итогам трех кварталов 2024 года оно увеличилось на 0,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составило свыше 17 тысяч тонн.
Поголовье чистопородного рогатого скота мясного направления в Подмосковье превышает 4,2 тысячи особей, уточнили в Минсельхозпроде региона.
Самой распространенной породой в регионе стала абердин-ангусская. Она отличается высокой мясной продуктивностью, а поголовье составляет 2,4 тысячи. Таких коров разводят на экоферме «Заречье» в Серпухове.
Еще 1,7 тысячи голов в Подмосковье приходится на герефордскую породу, которыми занимается компания «Шульгино» в Волоколамске.
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