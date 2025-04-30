Подмосковье нарастило объем отгрузки в промышленности на 17% с января

За первые три месяца 2025 года промышленные предприятия Подмосковья увеличили объем отгрузки товаров, работ и услуг на 17,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В обрабатывающем секторе рост составил 18,6%.

«В январе–марте 2025 года подмосковная промышленность отгрузила товаров работ и услуг на общую сумму 1,66 триллиона рулей. В том числе 1,47 триллиона рублей отгрузки пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Оба показателя значительно выросли по сравнению с прошлым годом», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Лидером стала пищевая промышленность с объемом отгрузки 351 миллиарда рублей. Производители металлических изделий отгрузили продукции на 256 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли химическая промышленность, производство резиновых и пластмассовых изделий и выпуск неметаллической минеральной продукции.

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