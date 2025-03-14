Подмосковье нарастило химическую промышленность на 8,8% за год

Химические предприятия отгрузили товаров и услуг на сумму 390 миллиардов рублей за год. Это около 6% от объема всех промышленности региона.

Как сообщили в региональном Мининвесте, всего в химической отрасли трудятся 144 предприятия. По итогам 2024 года они нарастили производство на 8,8%. В начале этого года темпы роста увеличились и составили 14,8% по отношению к прошлому январю.

«В химической отрасли Московской области работает 144 крупных и средних организации. На этих предприятиях отрасли работает более 20 тысяч человек. По итогам прошлого года химическая промышленность отгрузила товаров, работ и услуг на сумму 390 миллиардов рублей, что составляет 5,8% от общего объема промышленной отгрузки региона», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковье — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

В ведомстве добавили, что химическая промышленности активно развивается для обеспечения технологического суверенитета страны. Так, в Щелкове недавно запустили производство катализаторов для предприятий азотной промышленности, а в Сергиевом Посаде наладили выпуск специализированных продуктов строительной химии на полимерной и минеральной основе.