Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродукции на 12% за год

За первые четыре месяца года экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области превысил 275 тысяч тонн. В денежном выражении объем поставок вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост показала масложировая продукция — экспорт в этом сегменте увеличился более чем на 71%. Существенную положительную динамику также продемонстрировали товары пищевой и перерабатывающей промышленности, молочная продукция, а также другие категории продукции АПК. Небольшой рост зафиксирован и в поставках рыбы и морепродуктов.

«Мы видим устойчивый интерес со стороны зарубежных партнеров. Сегодня товары наших производителей поставляются более чем в 78 стран мира. Во многом это результат высокой концентрации перерабатывающих предприятий — в регионе их около тысячи. Именно это позволяет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Дополнительные возможности открывает развитие новых форматов экспорта, в том числе B2C-поставок через цифровые платформы, которые упрощают выход на конечного потребителя», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В ведомстве уточнили, что в этом году уже состоялась первая тестовая отправка продовольственной продукции через транспортно-логистический центр «Селятино». Объем пилотной поставки составил 15 тонн, а в дальнейшем власти и бизнес рассчитывают расширить этот формат экспорта.

По итогам прошлого года общий объем агроэкспорта Подмосковья достиг 1,3 миллиона тонн, что составило около пятой части всего регионального экспорта.

Московская область также вошла в тройку лидеров среди российских регионов по объему поставок продукции АПК за рубеж и заняла первое место в стране по средней стоимости экспортной тонны.