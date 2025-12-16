Подмосковье нарастило экспорт мясной продукции на 15% за год

Московская область демонстрирует уверенный рост экспорта сельскохозяйственной продукции в 2025 году. По итогам 11 месяцев регион значительно увеличил объемы поставок за границу целого ряда товаров, делая ставку на продукты с высокой добавленной стоимостью.

Наиболее впечатляющий рост показала масложировая отрасль. По данным областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ее экспорт за рубеж достиг 64,5% и приблизился к отметке 99 тысяч тонн.

Кроме того, на 15,6% выросли поставки мясной продукции, которые составили 260 тысяч тонн. Положительную динамику сохранил и молочный сектор, увеличивший отгрузки на 3,3% — до 63,1 тысячи тонн.

В общей сложности за отчетный период Подмосковье отправило на экспорт более 337 тысяч тонн продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Помимо этого, значительный вклад в общие показатели внесли другие товары агропромышленного комплекса — их поставки превысили 217 тысяч тонн. Также за рубеж отгрузили свыше 89 тысяч тонн зерна и около 4,7 тысячи тонн рыбы и морепродуктов.

География подмосковного экспорта продолжает расширяться и сегодня охватывает 78 стран. Традиционно ключевыми покупателями остаются Китай и Белоруссия, однако регион активно осваивает новые перспективные рынки.

Так, поставки в Узбекистан с начала года выросли более чем наполовину, достигнув 54 тысяч тонн. Еще более резкий скачок произошел в экспорте в Саудовскую Аравию — он увеличился на 85,7%, составив почти 30 тысяч тонн. Эта тенденция свидетельствует об укреплении позиций Подмосковья в странах Центральной Азии и Ближнего Востока.