Подмосковье нарастило экспорт фермерских продуктов в Узбекистан на 17% за год

Подмосковье нарастило экспорт продукции агропромышленного комплекса в Узбекистан на 17% за год. Всего в 2024 году туда поставили 39,4 тысячи тонн товаров.

Как рассказали в областном Минсельхозпроде, всего в 2024 году Подмосковье отгрузило в Узбекистан 9,8 тысячи тонн молочной продукции, 5,7 тысячи тонн — мясной, 4,6 тысячи тонн макаронных изделий и 1,3 тысячи тонн детского питания.

Узбекистан стал одним из важных направлений внешней торговки региона. На него приходится около 5% общего объема экспорта фермерской продукции. Большой вклад в эту работу внесли предприятия «Мираторг», «ТД Черкизово» и «Инфаприм».

Кроме того, регион развивает с Узбекистаном совместные проекты в области сельского хозяйства. Среди них — «Агроэкспресс», направленный на расширение взаимной торговли.

В министерстве добавили, что недавно в Ташкенте прошла выставка UzFood, в которой принимали участие подмосковные предприятия.