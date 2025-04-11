Компании Подмосковья представили товары на продуктовой выставке в Узбекистане

Международная выставка UzFood 2025 прошла в Ташкенте с 8 по 10 апреля. На мероприятии свою продукцию представили пять производителей из Московской области.

UzFood уже много лет остается главной площадкой для презентации пищевой продукции в Узбекистане, которая ежегодно собирает ведущих производителей со всего мира.

В этом году участие в выставке приняли дмитровский производитель рыбной продукции «Доктор Элис», люберецкая кондитерская фабрика «Кремлина», производитель снеков из Химок «Евро Фудс», компания из Королева «Амаретто», специализирующаяся на товарах из картона и пластика, а также производитель кондитерских изделий из Подольска «Би-энд-Би».

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области взял на себя основные организационные расходы, включая аренду выставочных площадей, оформление стенда и лингвистическое сопровождение.

Это позволило предпринимателям сосредоточиться на установлении деловых контактов и поиске новых рынков сбыта.