Подмосковье направит еще 32 млрд рублей на поддержку пенсионеров

В этом году на поддержку пенсионеров в Подмосковье направят более 32 миллиардов рублей, рассказали в региональном Минсоцразвития. Их выделят на социальные выплаты, компенсации и бесплатный проезд.

Поддержка пожилых людей — одно из важных направлений работы социальной политики в Подмосковье. В этой категории жителей региональной поддержкой пользуются около двух миллионов человек.

«Для людей старшего возраста особенно важны стабильность, забота и внимание, поэтому из года в год самыми востребованными остаются компенсации за коммунальные услуги, бесплатный проезд и доплаты к пенсии», — отметила вице-губернатор Людмила Болатаева.

Популярными мерами поддержки стали компенсация за вывоз мусора, бесплатные путевки в санаторий и реабилитацию. Юбиляры совместной жизни также могут получить социальную выплату.

Кроме того, пенсионерам доступны занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Участники программы посещают кружки, экскурсии и многие другие мероприятия.

Узнать больше о мерах поддержки можно на региональном портале.