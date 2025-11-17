Подмосковье направит 53 млрд рублей на строительство поликлиники в Ольгино

Многопрофильную поликлинику продолжают строить в микрорайоне Ольгино в Балашихе. На возведение медцентра предусмотрели порядка 53 миллиардов рублей.

Строительство поликлиники поддержал президент Владимир Путин. Средства на возведение учреждения заложили в бюджете региона на 2026 и 2027 годы. Оно станет крупнейшим медцентром Подмосковья, где развернут 1,1 тысячи круглосуточных коек и будут принимать 300 пациентов в смену.

«В одном месте будут объединены 26 медицинских профилей — от неотложной хирургии до кардиологии и нейрохирургии, что позволит врачам разных специальностей работать сообща. Ожидаем, что в центре будут работать порядка трех тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что на строительство поликлиники направят более 53 миллиардов рублей, из которых 37 миллиардов — из регионального бюджета.

«В следующем году ожидается ключевой этап строительства — поставка и монтаж оборудования. Все необходимые средства на эти цели предусмотрены. В 2026 году на строительство больницы будет выделено свыше 10 миллиардов рублей, в 2027 году предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей», — добавил Брынцалов.

Объект находится на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. Надзор за стройкой также ведут депутаты фракции «Единая Россия».