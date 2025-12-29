Подмосковье направило почти 23 тысячи новогодних подарков детям Донбасса

По традиции Подмосковье направило новогоднюю шефскую помощь в новые регионы России. Накануне праздников в города Донбасса послали тысячи подарков, чтобы поддержать детей и создать праздничное настроение.

В каждый набор вошли сладости, практичный термос с индикатором температуры и поздравительная открытка от имени губернатора Московской области.

«Всего мы закупили почти 23 тысячи подарков и направили их в такие города, как Макеевка, Мариуполь и Новоазовск. Эти подарки были адресованы детям в возрасте от трех до 18 лет — школьникам, воспитанникам детских садов и специализированных детских учреждений», — отметили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Подарки упаковали с учетом возраста детей. Главной задачей было не просто вручить угощение, а передать частичку тепла и заботы. Тексты в открытках содержали искренние слова поддержки и пожелания счастья, здоровья и удачи в наступающем году.

К благотворительной акции также присоединился Ханты-Мансийский автономный округ. Вместе два региона преподнесли детям почти 38 тысяч новогодних сюрпризов.

Масштабная акция стала ярким примером единства и солидарности между разными субъектами России. Она напоминает о том, как важно, чтобы каждый ребенок, особенно в канун волшебного праздника, чувствовал себя защищенным и окруженным вниманием.