Подмосковье направило почти 130 заявок на международную премию «Мы вместе»

Пятый сезон международной премии «Мы вместе», направленной на поддержку общественно значимых инициатив, стартовал в апреле. Заявки на участие принимают до 23 июня.

Премию инициировал президент России Владимир Путин.

«В Подмосковье очень много неравнодушных людей, которые поддерживают тех, кому нужна помощь, занимаются детьми и молодежью, проводят патриотические мероприятия, вовлекают жителей в добровольческую деятельность, тем самым делая наше Подмосковье еще лучше. Международная Премия „Мы вместе“ — это отличная возможность рассказать о своих инициативах, получить поддержку для своих проектов, найти партнеров», — пояснила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Подмосковье подало уже почти 130 заявок на участие.

Все желающие могут представить свои проекты в сферах образования, здоровья, медиа, волонтерства, поддержки незащищенных групп населения, помощи животным и в других областях.

Заявки принимают в четырех категориях: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Участников будут оценивать в 12 номинациях.

В этом году премию будут впервые присуждать за вклад в охрану природы и сохранение окружающей среды, поддержку социальных проектов добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того, введут специальную номинацию «Вместе сильнее» за совместные программы государства, некоммерческих организаций, бизнеса и средств массовой информации.

В рамках международного трека, посвященного социальному партнерству для глобального развития, выступят иностранные спикеры.

К оценке проектов привлекут искусственный интеллект.

Церемония награждения победителей пройдет с 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.

Премию проводит Федеральное агентство по делам молодежи.