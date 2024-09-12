Подмосковье наладит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма на роуд-шоу на ВДНХ

Подмосковье сможет наладить сотрудничество в сфере туризма с Узбекистаном на роуд-шоу. Мероприятие пройдет 16 сентября на ВДНХ.

Знаковое роуд-шоу проведут в павильоне «Узбекистан», рассказали в подмосковном Минкультуры. На нем участники смогут восстановить деловые контакты и найти новых партнеров для развития туризма.

«Представители туристического бизнеса смогут принять активное участие в роуд-шоу. Участники узнают о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, новых туристических маршрутах и перспективах для взаимовыгодного сотрудничества», — добавили в министерстве.

Подать заявку на участие можно по адресу электронной почты sukhanova.ana@mosreg.ru. Для гостей вход будет свободным.

Ранее Подмосковье получило награду за один из лучших стендов на форуме «Путешествуй».

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