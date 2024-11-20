Подмосковье на 11,2% нарастило производство мяса птицы за год

С января по сентябрь в Подмосковье произвели 191,5 тысячи тонн мяса птицы. Это на 11,2% выше показателей прошлого года.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, крупнейшим производителем отрасли стала птицефабрика «Элинар-Бройлер» в Наро-Фоминске. Ее мощность превышает 73 тысячи тонн в год. Там выпускают более 100 видов продукции под брендом "Первая свежесть".

За девять месяцев птицефабрика произвела 52,5 тысячи тонн птицы, это 27,4% от общего объема в Подмосковье. Мясо перерабатывают в полуфабрикаты: котлеты, колбаски, шашлыки и многое другое.