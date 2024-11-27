Товары — за 24 часа. Подмосковье, Казахстан и Китай договорились о развитии электронной торговли
Подмосковье, Китай и Казахстан заключили соглашение по электронной торговле
Подмосковье, Китай и Казахстан подписали соглашение об электронной торговле при логистическом хабе. Так Россия открывает новые двери на китайский рынок. Товары смогут доставлять заказчикам даже за 24 часа. Об этом подробно — в эксклюзивном интервью 360.ru.
Уникальный логистический хаб, о котором идет речь, построят под Наро-Фоминском, в поселке Селятино, в 2025 году. Продукцию по маршруту Россия — Китай доставят через Казахстан за сутки из-за развития маркетплейса, то есть электронной торговли.
Страны, благодаря договоренности всех сторон, оборудуют новые контейнерные терминалы и склады, которые поможет организовать китайская сторона. Соглашение заключили на XX Форуме «Россия — Казахстан».
«Это позволит не только сократить время в пути, но и максимально приблизить присутствие товаров в конечном месте. Как китайских товаров в России и Казахстане, так и российских, казахских товаров — в Китае», — рассказал в интервью 360.ru генеральный директор компании «Славтранс-Сервис» Павел Стрепков.
Международный логистический хаб заложили в апреле 2024 года при поддержке Владимира Путина и в рамках торгового маршрута Россия — Казахстан — Китай. Теперь отдельно делают акцент и на продвижении возможностей электронного оборота.
«Все знают, что электронная торговля, электронная коммерция — это самый быстро развивающийся сегмент всего мирового рынка. Значительный процент всей торговли в Европе, Америке, Японии и Китае, который является лидером электронной торговли, проходит онлайн», — отметил Павел Стрепков.
Сейчас у Китая, добавил он, — самый большой процент внедрения электронной торговли.
Молодое поколение экономит свое время и не хочет ходить в торговые центры, поэтому многие товары сейчас покупают на электронных площадках. Китай является лидером этого направления.
Павел Стрепков
По его словам, все происходит через приложение WeChat и другие, которыми китайцами активно пользуются, добавил он.
«Поэтому наши китайские партнеры предложили нам обдумать совместную реализацию этого этапа в нашем большом проекте», — подытожил спикер.
Логистический коридор войдет в состав терминала «Селятино» — одного из самых масштабных сухих портов в Московской области.