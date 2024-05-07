Подмосковье изучит опыт Китая в подготовке рабочих кадров | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:04 Подмосковье изучит опыт Китая в подготовке рабочих кадров Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья изучило опыт подготовки кадров в китайском городе Уху. Там работает технологический колледж, который выпускает работников для промышленного сектора.

«Колледж выпускает порядка 500 студентов в год, значительная часть из них целенаправленно идет работать на автопром города. Обучение длится три года: на втором курсе студенты проходят дуальное обучение, совмещая теорию и практику, а на третьем полностью переходят к работе на заводе будущего работодателя», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Колледж предлагает подготовку не только по рабочим специальностям, но и по инженерным направлениям, робототехнике и другим.

В Подмосковье планируется строительство еще четырех государственных индустриальных парков в Дмитровском, Ленинском, Одинцовском и Раменском округах. Это будут площадки нового формата по модели «все включено», включающие производственные боксы, профильные колледжи, общежития. Опыт Китая может оказаться востребованным для организации процесса обучения сотрудников.

Ранее стало известно, что Подмосковье совместно с Китаем и Казахстаном запустит транспортно-логистический хаб под Наро-Фоминском. Как подчеркнул глава региона Андрей Воробьев, это знаковый трехсторонний проект для стран.