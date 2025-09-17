Подмосковье и Санкт-Петербург обменялись опытом в сфере городского хозяйства

Представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области посетили с рабочим визитом Санкт-Петербург. Делегация осмотрела производство современной многофункциональной техники для городской инфраструктуры — от лазерной резки и сварки до финальной сборки.

На встрече гостям продемонстрировали работу экскаваторов-погрузчиков, вакуумных и уборочных машин с разным навесным оборудованием. Также участники обсудили вопросы цифрового контроля в ЖКХ и городском хозяйстве. Подмосковные специалисты поделились опытом внедрения современных сервисов для контроля рабочих процессов, таких как Яндекс.Вектор и камеры с искусственным интеллектом.

Ранее министр Владислав Мурашов отмечал, что регион заинтересован в современной и надежной технике, которая обеспечит качественную уборку, и что важно лично посещать производства для выбора поставщиков.