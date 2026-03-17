Подмосковье и Белоруссия обменялись опытом в сфере перевозки отходов

Делегация Подмосковья посетила крупное машиностроительное предприятие в Белоруссии. Оно специализируется на выпуске грузовых автомобилей и спецтехники.

В ходе визита гости ознакомились с производственными процессами завода, провели переговоры с партнерами, посетили музей истории трудовой славы МАЗ.

«Поездка получилась полезной: посмотрели, как выстроены процессы, пообщались с коллегами и обменялись опытом. Благодарим за теплый прием и открытый диалог. Такие встречи не только про работу, но и про укрепление дружбы и партнерства между нашими странами», — отметил руководитель ТКО «ЭкоЛайф» Валерий Соломеннов.

Делегаты рассказали коллегам о процессе транспортировки ТКО в Подмосковье, поделились своим опытом и наработками. В результате наметили новые направления сотрудничества, которые помогут дальше развивать производство. Так, в мае производитель планирует передать Подмосковью мультилифт для тестового использования. Машину будут применять для разгрузки и перевозки сменных модульных контейнеров.