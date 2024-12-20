Подмосковье и Белоруссия обменялись опытом по общественному самоуправлению

Фото: Степанова Александра; газета «Минская правда»

Круглый стол, на котором состоялся обмен опытом между Московской областью и Минской областью Белоруссии в сфере общественного самоуправления, прошел в Мособлдуме. Заседание открыл председатель Игорь Брынцалов.

Он отметил, что отношения между Россией и Белоруссией находятся на высоком уровне и способствуют процветанию Союзного государства. Брынцалов подчеркнул, что, оставаясь суверенными, страны развивают совместный потенциал во всех сферах. Он также указал на то, что Минск входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Московской области, а сотрудничество в научно-технической и культурной сферах активно расширяется.

Брынцалов напомнил, что с 2021 года действуют соглашения о сотрудничестве между Московской областной думой и Минским областным Советом депутатов, что укрепляет побратимские связи муниципальных образований на основе более 40 заключенных соглашений.

Согласно информации спикера, в Подмосковье успешно развивается институт общественного самоуправления. В настоящее время официально зарегистрировано 171 территориальное общественное самоуправление (ТОС), и более трех тысяч старост активно работают на своих территориях.

Подводя итоги встречи, председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков подчеркнул, что Подмосковье обязательно воспользуется опытом Белоруссии.

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