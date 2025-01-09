Подмосковье достигло рекордных показателей по экспорту фермерских товаров за 6 лет

За последние шесть лет агропромышленные предприятия Подмосковья значительно нарастили экспорт. В прошлом году регион достиг рекордных показателей сразу по нескольким видам продукции.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, в прошлом году экспорт рапсового масла в стоимостном выражении увеличился в четыре раза, зернобобовых — на 170%, соевого масла — на 125%, меда — на 97%, прочих масличных семян — на 93%, кукурузы — на 92%, подсолнечного масла — на 73%, сахарных продуктов — на 44%.

Кроме того, поставки пшеницы выросли на 30%, свинины — на 25%, других видов мяса — на 8%, прочих промышленных товаров — на 34%, продуктов переработки овощей и фруктов — на 18%.

Подмосковье экспортирует фермерские товары в 90 стран мира и расширяет рынки сбыта. В прошлом году регион наладил поставки в Норвегию, Конго, Эквадор и Шри-Ланку.