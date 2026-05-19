Подготовку теплосетей к новому отопительному сезону провели в Мытищах

В городском округе Мытищи продолжаются работы по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону. Специалисты проводят профилактику на тепловых источниках, гидравлические испытания и замену оборудования.

На территории округа реализуется комплекс технических мероприятий на объектах теплоснабжения. Составлены графики временного отключения горячей воды, которые связаны с проверкой сетей и ремонтом оборудования. Работы направлены на снижение риска аварий в зимний период.

В рамках капитального ремонта планируется обновить 1 571 метр трубопроводов. Также предусмотрена замена 67 единиц оборудования на 36 тепловых источниках, включая котлы, горелки, насосы, подогреватели, фильтры и элементы автоматических систем управления. Эти меры направлены на повышение надежности системы теплоснабжения.

В «Мытищинской теплосети» сформированы три аварийные бригады. В их состав входят мастер, два слесаря и электросварщик. Для выездных работ используется специализированная техника, включая ремонтно-восстановительную машину, экскаватор, самосвал, длинномер и манипулятор. Диспетчерская служба работает круглосуточно и принимает обращения жителей без перерывов.

Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения жители могут на официальном сайте теплосети и через интерактивную карту коммунальных услуг многоквартирных домов.