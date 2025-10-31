Подготовку площадки для строительства детской поликлиники начали в Дубне

Сейчас готовится его проект в соответствии с современными стандартами. Планируются отдельные входы для температурящих детей, для фтизиатрии, и для службы неотложной помощи. Предусмотрено место для детского центра здоровья и кабинетов узких специалистов. В новом здании помощь будут получать более восьми тысяч детей, живущих в правобережной части Дубны.

Занимается строительством подрядчик, который уже зарекомендовал себя в Дубне — он ремонтировал здание школы искусств. На территории поликлиники предусмотрено благоустройство, высадка деревьев и кустарников. Окончание строительства планируется в конце 2026 года.

«Нам важно, чтобы каждый врач в Дубне чувствовал поддержку, а каждый ребенок — заботу. В новой поликлинике будет современное оборудование. По региональному стандарту организуем зоны комфортного ожидания, детские уголки, удобную навигацию и доступную среду, уютные пространства для посетителей и медперсонала. Благодарим команду нашего губернатора за реализацию этого важного проекта», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.